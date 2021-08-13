Милиция Гомельской области проведет мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

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13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиция Гомельской области с 17 по 21 августа проведет в регионе комплекс дополнительных мероприятий, чтобы предупредить противоправное поведение граждан, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.По информации УВД, за семь месяцев этого года в области зарегистрировано 28 убийств и 65 случаев причинения тяжких телесных повреждений. При этом из общего числа 5 убийств и 15 тяжких телесных повреждений совершены в отношении членов семьи. Анализ показывает: значительное число подобных преступлений совершают те, кто злоупотребляет алкоголем, не работает.Во время комплекса мероприятий под особым контролем милиции будут злоупотребляющие алкоголем, в том числе семейные дебоширы. Совместно с представителями ЖКХ правоохранители проведут отработки квартир и домов, имеющих репутацию притонов. Активизируют и работу по направлению страдающих алкоголизмом в лечебно-трудовые профилактории."В этом году в ЛТП уже изолированы 490 хронических алкоголиков. В отношении лиц, совершивших насилие в семье, вынесено 663 защитных предписания, из которых 259 - с требованием покинуть жилище. Принято 1821 информированное согласие об оказании помощи пострадавшим от насилия в семье", - рассказали в УВД.Допконтроль организуют и за теми, кто уже попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, и за состоящими на учете. Планируются внеочередные заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка.В УВД напомнили: по фактам нарушений общественного порядка, в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, наличия в жилом секторе притонов, жильцы и посетители которых нарушают спокойствие соседей, а также со стороны семейных скандалистов, необходимо обратиться по телефону 102. Правоохранители также просят всех, кто располагает сведениями о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, незамедлительно сообщать в ОВД, в том числе и анонимно.-0-