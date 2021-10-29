Милиция Минска в дни школьных каникул усилит профилактику правонарушений среди подростков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время осенних школьных каникул пристальное внимание столичных милиционеров будет обращено на профилактику преступлений и правонарушений среди подростков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Под особый контроль правоохранители возьмут места массового пребывания молодежи. Также дополнительные мероприятия будут проведены по организации занятости несовершеннолетних во время каникул.

По словам заместителя начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Мелешко, сотрудники столичных инспекций по делам несовершеннолетних активно используют новые формы и методы работы с подростками, их родителями, представителями учреждений образования. Большой интерес вызывают проводимые милиционерами онлайн-конференции, которые дают возможность из первых уст узнать о состоянии преступности в молодежной среде, принимаемых правоохранителями мерах по ее профилактике, получить ответы на интересующие вопросы и внести свои предложения.

"По прежнему актуальна ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, беспокойство вызывает и значительное количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, - рассказал Дмитрий Мелешко. - Сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий для их профилактики. В дни школьных каникул контроль за досугом несовершеннолетних будет усилен. Для устранения причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний несовершеннолетними, а также в отношении их самих на каникулах для подростков организуют различные профилактические лекции, семинары, увлекательные экскурсии. Внимание будет уделено и их родителям, с которыми проведут профилактические беседы".-0-