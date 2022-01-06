Милиция Минска во время рождественских праздников будет нести службу в усиленном режиме

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской милиции усилят контроль по охране общественного порядка во время проведения мероприятий, приуроченных Рождеству Христову согласно календарю православной конфессии. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Традиционно ожидается большое скопление граждан в храмах и приходах, на прилегающих территориях. В столице 6 и 7 января состоятся богослужение в 45 культовых местах, которые будут взяты под охрану. Плотность нарядов милиции, задействованных в охране общественного порядка на территории города, будет увеличена. Для обеспечения общественной безопасности рекомендуем отказаться от попыток пронести в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасные и легковоспламеняющиееся вещества, пиротехнические изделия, колюще-режущие и другие предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений", - рассказали в ГУВД.

Необходимо также соблюдать общественный порядок, правила безопасного поведения, проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных, подозрительных предметов и взрывчатых веществ либо при наличии информации об угрозе общественному порядку и безопасности незамедлительно сообщите об этом сотрудникам органов внутренних дел либо по номеру 102.

Особое внимание будет уделено контролю дорожной ситуации вблизи мест рождественских богослужений, выявлению нетрезвых участников дорожного движения и бесправников, а также оказанию содействия водителям, попавшим в сложную ситуацию.

"Просим минчан и гостей столицы с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение общественной и дорожной безопасности, и соблюдать правила поведения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях", - добавили правоохранители.-0-