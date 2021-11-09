Милиция Минской области проведет мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 16 по 20 ноября на территории Минской области проводится комплекс дополнительных мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В январе - октябре в состоянии алкогольного опьянения совершено 2035 преступлений. К административной ответственности, предусмотренной ст.19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения), привлечены 6912 граждан. Анализ показывает, что значительное количество противоправных деяний совершается гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками, зачастую нигде неработающими и состоящими на учетах в органах внутренних дел", - рассказали в УВД.

В рамках проведения комплекса дополнительных мероприятий сотрудниками милиции будет усилен контроль в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем. Совместно с представителями ЖКХ будут проводиться отработки квартир и домов с репутацией притонов с применением к проживающим в них гражданам мер профилактического воздействия.

Сотрудниками милиции, совместно с представителями здравоохранения, образования и иными заинтересованными субъектами профилактики будут посещены по месту жительства граждане, в отношении которых осуществляется профилактический учет за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в том числе совершенных по отношению к членам семьи.

Сотрудниками ОВД Минской области будет инициировано проведение заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка, выездных заседаний суда, а также принятие решений, на постоянно действующих комиссиях райгорисполкомов, о необходимости направлении в ЛТП трудоспособных, неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

"По всем фактам нарушения общественного порядка, в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, наличии в жилом секторе притонов и жильцов, регулярно нарушающих спокойствие граждан, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102", - добавили правоохранители.-0-