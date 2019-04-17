Милиция напомнила о необходимости регистрации иностранцев во время II Европейских игр в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о порядке въезда и пребывания иностранных граждан на территории Беларуси во время II Европейских игр размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Наличие оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия II Европейских игр является основанием для безвизового въезда и временного пребывания в Беларуси для иностранных болельщиков. Воспользоваться такой возможностью безвизового въезда в Беларусь можно с 10 июня по 10 июля.

Регистрироваться обязаны иностранцы, временно пребывающие в стране более 5 суток, за исключением граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана. Иностранные болельщики, разместившиеся для проживания на частной квартире, обязаны зарегистрироваться в течение пяти суток в отделе по гражданству и миграции района Минска, где находится жилье. Для регистрации необходимы заявление, документ для выезда за границу, страховой полис, а также документ, подтверждающий внесение платы за процедуру. Иностранные гости, заселяющиеся в столичные гостиницы и хостелы, регистрируются персоналом при заселении.

Также на едином портале электронных услуг portal.gov.by в электронной форме осуществляется административная процедура по регистрации иностранцев, временно пребывающих в Беларуси. "Она бесплатна и доступна тем болельщикам, которые въехали в страну через пункты пропуска на границе. Иностранцы, прибывшие с территории России, для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел по месту своего пребывания", - проинформировали в милиции. Адреса подразделений можно узнать на сайте ГУВД.

Правоохранители рекомендуют иностранцам в случае утраты паспорта обратиться в отделение милиции по месту регистрации, а в последующем в посольство государства гражданской принадлежности. При хищении паспорта или совершении иного правонарушения необходимо сообщить об этом в ближайшее отделение милиции или любому милиционеру, либо по телефону 102. Ожидать прибытия правоохранителей надо на месте происшествия.-0-