Милиция обеспечила общественный порядок на массовом мероприятии в парке Дружбы народов в Минске

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечила охрану общественного порядка на массовом мероприятии, которое состоялось 30 июля в парке Дружбы народов в Минске. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУВД Мингорисполкома обеспечили охрану общественного порядка. Нарушений законодательства не допущено", - отметила Ольга Чемоданова.

Для объективного подтверждения информации МВД обобщило данные о количестве участников. "Через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамочными металлодетекторами, прошли 18 250 человек", - проинформировала официальный представитель МВД.

Согласно Избирательному кодексу, местные власти по согласованию с соответствующими избиркомами определяют места, в которых кандидаты в президенты, их доверенные лица могут проводить массовые мероприятия для предвыборной агитации. Они могут проходить с 8.00 до 22.00. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан возлагается на местные власти и органы внутренних дел. Кандидаты и их доверенные лица обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.-0-