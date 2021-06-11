Милиция обеспечит охрану общественного правопорядка в дни фестиваля "Маладзечна-2021"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечит охрану общественного правопорядка в дни XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На три дня город окунется в праздничную атмосферу. Юбилейный музыкальный форум посвящен Году народного единства и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов и композиторов. На праздник приедет большое количество жителей Беларуси и зарубежья, а также почетные гости. "Сотрудники милиции приложат все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить правопорядок, личную, имущественную и дорожную безопасность граждан. Нести службу будет весь личный состав Молодечненского РОВД и приданные силы", - рассказали в УВД.

По всему городу пройдут выставки, ярмарки, концерты, творческие встречи и пленэры. Главной фестивальной площадкой станет летний амфитеатр. Там 11 и 12 июня в 21.30 начнутся церемония открытия и гала-концерт закрытия творческого форума. Для безопасности зрителей и участников мероприятий проход людей будет осуществляться через три контрольно-пропускных пункта с использованием технических средств. Чтобы не создавать неудобств при личном досмотре, правоохранители рекомендуют брать с собой минимальное количество вещей. Кроме того, запрещается проносить спиртное, безалкогольные напитки емкостью более 1 л, а также в стеклянной или жестяной таре. Кроме того, нельзя иметь при себе любого вида оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнику, газовые баллончики, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Запрещенные предметы правоохранители будут изымать.

Милиция рекомендует гражданам прибывать к местам проведения мероприятий заблаговременно для осуществления пропускного режима, проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных предметов или вещей, а также о подозрительных лицах незамедлительно информировать ближайшие наряды милиции либо по телефону 102.

В местах проведения массовых мероприятий гражданам запрещается находиться в нетрезвом состоянии и распивать спиртные напитки, за исключением мест продажи алкогольной продукции в розлив. В противном случае нарушители будут выведены за пределы территории праздника и привлечены к ответственности согласно законодательству.

Вблизи центральной площади будут временно ограничены движение транспортных средств и места для стоянки автомобилей. Так, ограничено движение по ул.Притыцкого и ул.Толстого до пересечения с пер.Партизанским. Ограничения действуют с 22.00 10 июня. Сегодня в первый фестивальный день с 18.45 до 19.00 и с 19.45 до 20.00 будет временно ограничено движение транспорта на участке ул.Виленской от пересечения с ул.Волынца до пересечения с ул. В. Гостинец. Госавтоинспекция Молодечно рекомендует заранее продумать маршрут и место стоянки автомобиля.-0-