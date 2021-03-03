Милиционер должен с достоинством носить свои погоны - Гриб

Октябрь прошлого года для экс-руководителя милиции Витебской области Михаила Гриба был богат на события: его назначили начальником ГУВД Мингорисполкома, Президент вручил генеральские погоны. Так в 40 лет Михаил Вячеславович стал одним из самых молодых генералов в аппарате МВД. В преддверии Дня милиции Михаил Гриб согласился дать газете "7 дней" первое интервью в новой должности. Он рассказал, чем служба в регионе отличается от столичной, как за два десятилетия изменился преступный мир, а также условия работы в правоохранительных органах.

"Как 20 лет назад, так и сейчас безопасность на высоком уровне"

- Михаил Вячеславович, чем вас привлекла служба в милиции?

- Большое влияние на мой выбор оказал дядя, Николай Николаевич Гриб. В уголовном розыске он прошел путь от опера до начальника "убойного" отдела. Постоянно рассказывал интересные истории о службе, расследовании запутанных дел. Свою роль сыграли и фильмы о милиции, которые в 90-е, когда я был еще подростком, постоянно шли по телевизору. У меня сформировалось стойкое убеждение: милиционер - человек, всем сердцем преданный своему делу, который осознает важность и серьезность профессии, не боится опасностей, трудностей и готов посвятить свою жизнь людям. Поэтому решил поступать в школу милиции. В 19 лет получил лейтенантские погоны и устроился участковым инспектором в Центральное РУВД Минска.

- Какой участок достался?

- Немига, Интернациональная, Комсомольская, Городской Вал, часть проспекта Независимости и нечетная сторона проспекта Победителей от Дворца спорта до МКАД. В те времена на месте нынешней элитной застройки в Веснянке был частный сектор, рядом с ним - водохранилище. Это, конечно, обусловило контингент, с которым пришлось иметь дело. В центре города, где большой трафик людей, включая туристов, часто сталкивался с кражами: то кошелька, то паспорта. В частном секторе были в основном бытовые правонарушения: музыка громко играет, машина не там стоит, драка.

- Сложно было концентрироваться на работе в молодом возрасте?

- Честно говоря, мне больше нравилось проводить свободное время на службе, чем тратить его, например, на прогулки по городу. Постоянно хотел изучать что-то новое, поэтому часто приходилось оставаться после работы. Правда, хватало и рутины. Например, раньше все постановления, заключения, ответы заявителям печатались на машинках. Это отнимало кучу времени! Если проскакивала ошибка, приходилось перепечатывать заново. Сейчас все компьютеризировано, участковые инспекторы могут использовать специальные планшеты, в которых собрана необходимая информация для контроля за состоящими на учете в правоохранительных органах. В этом плане, конечно, работать стало легче.

- А что с преступностью? Ее стало меньше?

- На мой взгляд, оперативная обстановка и общественный порядок всегда находились под четким контролем сотрудников милиции. Что 20 лет назад, что сейчас в стране в целом сохраняется высокий уровень безопасности. Но изменилась специфика преступлений. Грубо говоря, если раньше воровали кошельки, то сейчас участились киберпреступления, когда деньги похищают с банковских карт. Если отталкиваться от количества преступлений, то больше всего их в Московском и Фрунзенском районах - они самые густонаселенные в столице. Тут тенденции не меняются.

"В пандемию стало меньше преступлений на улицах, но больше - в домах"

- Вы, как коренной минчанин, постоянно работали либо в столице, либо рядом с ней. Служили в должности заместителя начальника ГУВД - начальника милиции общественной безопасности. В марте 2019-го вас назначили начальником УВД Витебского облисполкома. Как восприняли это?

- Спокойно. В Витебске чувствовал себя комфортно с первого дня. Возможно, попади я туда в более молодом возрасте, то сильно скучал бы по родному городу, а тогда полностью погрузился в службу. Специфика работы в региональной милиции и столичной заметно отличается, поэтому пришлось изучить много нюансов и выработать четкие алгоритмы действий. Например, в Минске все райотделы расположены компактно, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию. Если, допустим, в Октябрьском районе наряд находится на одном месте преступления, а в этом же районе совершено второе, туда можно отправить группу из Московского. В масштабах области, конечно, так организовать работу сложнее. Еще один важный момент заключается в том, что Витебская область граничит с Россией, Литвой и Латвией. Это отражается как на преступности, так и на менталитете местных жителей. Он отличается в зависимости от того, с какой страной район граничит. В Россонах один тип людей, в Поставах - совершенно другой. И ко всем нужно найти подход. Но когда рядом команда единомышленников, которая болеет за свое дело, то хорошо нести службу можно везде. В Витебске я получил определенный опыт и как руководитель, и как человек. Возможно, это сыграло роль при назначении меня на должность начальника минской милиции.

- Изменилась столичная милиция за время вашего отсутствия?

- ГУВД по многим направлениям заметно преобразилось. И в этом немалая заслуга моего предшественника - ныне министра внутренних дел Ивана Кубракова. Улучшилась техническая база: стало больше транспортных средств, появляются новые информационные технологии. К примеру, активно развивается система видеонаблюдения. Все это повышает мобильность и качество работы. Во всех служебных помещениях сделан как минимум косметический ремонт. Есть возможность решить квартирный вопрос сотрудников: например, в этом году арендное жилье получают 146 участковых со всего Минска.

- А с приходом пандемии COVID-19 специфика преступлений как-то изменилась?

- Да, тут прослеживаются некоторые тенденции. Снизилась преступность на улицах и в общественных местах, ведь люди стали меньше выходить из дома. Зато добавилось бытовых преступлений.

Сказался коронавирус и на трафике наркотиков. Как только соседние страны закрыли границы, стало меньше фактов по этой категории. Но преступники начали искать выходы из ситуации - пытаются организовывать свое производство в Беларуси. И, конечно, на порядок возросло количество киберпреступлений, ведь многие перешли на интернет-площадки. Мошенники выдумывают разные схемы по выманиваю денег. Но наши сотрудники постоянно совершенствуют методы борьбы с ними, так что ситуация под контролем.

"Я ставил перед собой цель возглавить минскую милицию и достиг ее"

- Думали вы в 19 лет, что в 40 станете генералом и начальником ГУВД Минского горисполкома?

- Даже не предполагал. В то время пределом стремлений была должность начальника милиции общественной безопасности в каком-нибудь райотделе. Только когда стал двигаться по карьерной лестнице, появились мысли когда-нибудь возглавить минскую милицию. Поставил эту цель перед собой и к ней стремился. Для меня служба - моя жизнь. Я полностью погружен в работу и надеюсь оправдать высокое доверие, оказанное мне руководством ведомства и страны.

- Вы обладатель медалей "За безупречную службу" трех степеней. В чем, на ваш взгляд, проявляется безупречность службы в милиции?

- В требовательности и организованности, прежде всего по отношению к себе. Человек должен с достоинством носить погоны, ведь милиционер - это в первую очередь порядочный гражданин, который верен своему долгу, службе и стране.

Георгий ГУЗОВСКИЙ, пресс-служба МВД,

газета "7 дней".-0-