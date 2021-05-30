"Милкфест" и "Формула безопасности" - в Гомеле пройдет полезный праздник для маленьких горожан

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на стадионе "Луч" в Гомеле, сообщили БЕЛТА организаторы.
Вкусный и полезный праздник организуют с 10.00 до 14.00 на базе городской детско-юношеской спортивной школы №6.
В программе масса ярких и полезных моментов. Сюрпризы готовит ОАО "Милкавита" на "Милкфесте", посвященном также Всемирному дню молока.
Увлечет участников разного возраста квест-игра "Формула безопасности". Предложения с разнообразными активностями подготовили представители межведомственных структур. Так, ребят ждет выставка спецтранспорта МЧС, ГАИ, "Гомельгаза". Будут работать интерактивные площадки "Юный спасатель", "СВЕТОФОРиЯ", "Дети. Вода. Безопасность", "Правовая", "Безопасность вокруг нас", "Оказание первой доврачебной помощи".
Желающих научиться чему-то новому приглашают на мастер-классы "Калейдоскоп творчества". А любителей эмоционального исполнения привлечет площадка с караоке.-0-