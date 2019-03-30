Минчан приглашают 1 апреля открыть сезон велопрогулок

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск 1 апреля присоединится к международной акции "30 дней на велосипеде" (30 days of biking), участники которой дают обещание каждый день хотя бы немного ездить на двухколесном транспорте. Старт кампании в столице даст вечерняя массовая велопрогулка, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Велосипедисты отправятся от домика Минского велосипедного общества по улице Смолячкова, 14а в 19.30. Велопрогулка пройдет в спокойном темпе - со скоростью 13-15 км/ч, кольцевой маршрут займет примерно 60 минут.

Подключиться к акции может любой желающий на исправном велосипеде, оборудованном фонарями (спереди белым, сзади красным). При себе обязательно иметь фонарики. Традиционно к участию приглашаются любители других экологичных видов транспорта: скейтбордов, роликов, моноколес, сигвеев, самокатов.

Для жителей столицы организуют квесты и конкурсы. Велосипедисты получат специальные флаеры, которые вставляются в спицы велосипеда и позволяют узнать участников акции на улицах.

Кампанию "30 дней на велосипеде" в Минске курируют Минское велосипедное общество и Центр экологических решений. Она является частью проектов "Городское велодвижение в Беларуси" и "Развитие велодвижения в регионах Беларуси", реализуемых при финансовой поддержке Евросоюза и Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников акции. "Кампания зародилась в Америке, но настолько понравилась белорусам, что наша страна уже несколько лет значится в числе лидеров", - рассказали в велосипедном обществе.-0-