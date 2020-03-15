Минчан приглашают к участию в пректе "Зеленый двор вместе!"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный проект "Зеленый двор вместе!" возобновляется: минчан приглашают непосредственно поучаствовать в озеленении своих придомовых территорий, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В районах Минска с учетом расположения подземных коммуникаций уже выбраны участки во дворах, где возможна посадка деревьев или кустарников. Ознакомиться с ними жители могут на сайте проекта (http://gorod.gov.by/ozelenenie/minsk/) в разделе "Поучаствовать в весеннем озеленении". Там же идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству. В заявке нужно оставить свои контактные данные, дополнительно можно указать удобное для участия время, а также породу дерева или кустарника, которую хотелось бы посадить. Предполагается обратная связь: сотрудники жилищной организации ответят каждому добровольцу и помогут объединить их усилия, организовав акцию по озеленению двора.

На сайте даже можно заполнить и отправить районному предприятию ЖКХ свои предложения по плану посадок. А также ознакомиться с рекомендациями по посадке деревьев и кустарников, организации цветочных клумб, уходу за молодыми саженцами.

В прошлом году для озеленения было предложено 365 участков, в акции поучаствовали 850 минчан, которые высадили весной 1655 деревьев и 2065 кустарников, а осенью - 12752 и 195865.-0-