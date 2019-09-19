Минчан приглашают на бесплатные юридические консультации в День пожилых людей и День матери

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни бесплатного консультирования граждан по юридическим вопросам, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей и Дня матери, проведут в Минске 1 и 14 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

День бесплатного консультирования граждан, посвященная Дню пожилых людей, пройдет 1 октября в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома по адресу пр.Пушкина, 42. С 9.00 до 12.00 граждане пожилого возраста смогут задать все волнующие вопросы нотариусам и адвокатам.

Бесплатные консультации организуют и 14 октября. В День матери пройдет акция "День бесплатного консультирования по вопросам удостоверения соглашений об уплате алиментов". На встречу с юристами минчан приглашают с 10.00 до 13.00.

Записываться на консультации к юристам не нужно: прием будет осуществляться в порядке живой очереди.-0-