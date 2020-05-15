Минчан просят высказаться по поводу временных проездных билетов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком опрашивает жителей столицы о необходимости введения временных проездные билетов, сообщает пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале "Минск. Официально".

Так, столичные транспортники предлагают оптимизировать действующую систему оплаты проезда. Уже разработаны два варианта проездных: на 30 минут стоимостью Br1 и 75 минут за Br2.

За оплаченное время пассажиры смогут пользоваться любыми видами наземного транспорта без ограничения числа пересадок. Мнение можно оставить на сайте Мингорисполкома.-0-