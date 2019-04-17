Минчанам предлагают обсудить будущую застройку квартала возле Осмоловки

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах улиц М.Богдановича - пр. Машерова - Куйбышева - Киселева пройдет в Минске с 26 апреля по 20 мая, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

Документ уточняет функциональное назначение кварталов, определяет их новые функции (общественная специализированная, общественная, коммунально-обслуживающая и др.). Такое зонирование необходимо из-за возрастающей градостроительной нагрузки на прилегающие территории, повышения значимости района, эффективного освоения реконструируемых и трансформируемых территорий.

Здесь предлагается разместить объекты притяжения районного и городского значения, в том числе бассейн, музей, гостиницу на 100 мест, танцзал, многоэтажную гараж-стоянку, центр инновационных разработок, электроподстанцию "Комаровская". На месте неэксплуатируемой постройки планируется создать частную детскую поликлинику. Также в районе откроются новые магазины, объекты бытового обслуживания, аптеки, кафе, спортзалы, помещения для кружковых занятий.

Согласно технико-экономическим показателям плана, площадь жилой застройки останется прежней. Уменьшится производственная зона и увеличится общественная, изменится инженерно-транспортная инфраструктура. Предусмотрен вынос ОАО "Опытно-экспериментральный завод технологического оборудования". Статус скверов придается озелененным участкам на ул. Киселева, Богдановича, пр. Машерова.

Экспозиция будет размещена с 26 апреля по 13 мая в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района. Презентация проекта состоится 29 апреля в 17.00 в актовом зале администрации. Замечания и (или) предложения по проекту (с пометкой "общественное обсуждение") можно направлять в письменной форме до 17 мая по адресу: 220004, г.Минск, ул. Мельникайте, 6. Телефоны: (017) 306-44-33, (017) 203-41-07. 0-