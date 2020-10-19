Минчанам предлагают обсудить два градостроительных проекта - гостиницу и многоэтажку

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу два общественных обсуждения градостроительных проектов стартовали сегодня в Минске. В Центральном районе планируется реконструировать старое здание в гостиницу, а во Фрунзенском будут возводить многоэтажку. Проекты опубликованы на сайтах районных администраций, сообщает БЕЛТА.

В Центральном районе по ул. Червякова, 48, есть одноэтажное здание, которое частная компания (она же разработчик проекта) намерена реконструировать в небольшую гостиницу. Проект предусматривает надстройку 2-го и частично 3-го этажа на железобетонном стилобате, имеющем независимый фундамент, с энергоэффективными стеновыми конструкциями и вентилируемым фасадом. На 2-м этаже разместится основной номерной фонд гостиницы на 16 мест с залом и террасой. Третий этаж предназначен для административных нужд.

Проект архитектурно-планировочной концепции будет презентован общественности 21 октября в 18.00 в самом здании, которое будет реконструировано. Ознакомиться с материалами проекта можно в фойе администрации района (ул. Мельникайте, 6) по 2 ноября, обсуждение концепции продлится по 12 ноября.

Во Фрунзенском районе на суд минчан вынесена архитектурно-планировочная концепция объекта "Многоквартирный жилой дом в районе улиц Одинцова, Якубовского (микрорайон Запад-4а)". В зоне жилой застройки рядом с районной налоговой инспекцией Завод эффективных промышленных конструкций намерен возвести 81-квартирную многоэтажку (41 однокомнатная, 14 двухкомнатных, 26 трехкомнатных). Двухсекционный дом будет переменной этажности - 4, 6, 8 этажей. При доме планируется плоскостная стоянка на 98 мест.

Проект концепции будет размещен в фойе 1-го этажа Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района "Зорка" (ул. Одинцова, 10) по 2 ноября, сама презентация состоится 22 октября в 18.00 в актовом зале учреждения. Общественное обсуждение проекта продлится по 12 ноября включительно.

Кроме того, администрация Фрунзенского района известила горожан, что пока отменяется общественное обсуждение по внесению изменений в детальный план "Градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко - Бельского - Гурского". Оно планировалось в этом месяце.-0-