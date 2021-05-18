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18 мая 2021, 15:58

Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Московского района предлагает минчанам обсудить градостроительный проект "Детальный план в границах просп. Дзержинского - железной дороги - пер. Разинского - пер. 1-го Извозного (внесение изменений)". Объявление об общественных обсуждениях опубликовано на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.

Проектируемая территория площадью 35,1 га находится в центральной зоне Московского района, в границах осевой линии проспекта Дзержинского - границы землепользования железной дороги Минск - Молодечно - границы землепользования железной дороги Минск - Брест - осевой линии переулка Разинского - осевой линии улицы Грушевской - осевой линии переулка 1-го Извозного.

Детальный план регулирует градостроительное развитие территории в увязке с регламентами генплана Минска. Именно поэтому сейчас потребовалось уточнить параметры для размещения функциональных и структурно-планировочных элементов, их градостроительных характеристик на перспективу. И выявить оптимальные пути реализации проектов.

Ознакомиться с проектом, а также выразить свое мнение в журнале регистрации письменных замечаний и предложений можно по 8 июня включительно на сайте или непосредственно в администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 (холл первого этажа) с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00, кроме воскресенья и праздничных дней.

Замечания и предложения следует направлять в управление по архитектуре и строительству администрации района по адресу проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos.stroy@minsk.gov.by.-0-

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