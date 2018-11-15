Минчанам предлагают обсудить обустройство парков в районе улиц Чюрлениса и Каролинская

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории ландшафтно-рекреационной зоны 232 ЛР в районе улиц Чюрлёниса и Каролинская пройдет в Минске с 19 ноября по 13 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Московского района.

Предложения разработаны на основе анализа существующего использования территории и сложившейся градостроительной ситуации, выполнены на уровне концепции.

Общая площадь парковых зон ориентировочно составляет 2,5 га, представлено два участка, разделенных магистралью. Предлагается дифференцировано подойти к их обустройству: один парк станет ландшафтно-прогулочным, парк "Студенческий" - физкультурно-оздоровительным. Здесь запроектированы площадки для отдыха и развлечений, благоустройство и озеленение с организацией дополнительных парковочных мест, пешеходных и велосипедных дорожек, установкой малых архитектурных форм.

На территории завершается формирование комплекса прихода храма преподобного Сергия Радонежского, предусмотрено строительство храма. В парке "Студенческий" предлагается разместить теннисные корты и спортивные сооружения, а между жилыми кварталами возвести пешеходный мостик со стороны ул. Гедройца через водную систему на противоположный берег. Реализация всех проектных решений предполагается до 2023 года.

Иллюстративный материал по проекту размещен на сайте администрации Московского района в разделе "Общественные обсуждения", также с ним можно ознакомиться в районной администрации и выразить свое мнение в журнале регистрации письменных замечаний и предложений. Презентация проекта пройдет в актовом зале администрации 21 ноября в 18.00.-0-