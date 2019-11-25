Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают принять участие в общественном обсуждении объекта "Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Долгобродская - просп. Партизанский - ул. Ванеева, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Основываясь на материалах генерального плана Минска, проект детального планирования предполагает реализацию проектных решений на данной территории в течение расчетного периода до 2030 года. Первый этап реализации проекта (до 2023 года) предусматривает реализацию ранее разработанных и разрабатываемых проектов. Он подразумевает размещение объекта "Национальный футбольный стадион" на пересечении ул. Ванеева и пр. Партизанского (предусмотрена возможность размещения сопутствующих общественных объектов), реконструкцию существующего стадиона "Трактор". Планируется также размещение многоуровневого гаража для обеспечения потребностей спортивных объектов, а также работающих и жителей в границах детального плана, создание бульваров на базе существующих земельных участков Парка им. 50-летия Великого Октября. Предполагается размещение жилого дома с подземным гаражом-стоянкой на месте здания по просп. Партизанскому, 71Б. Будет осуществляться реконструкция территории суда Заводского района и завершится реконструкция объекта ГУ "Больница паллиативного ухода "Хоспис". Предусмотрена и трансформация территории ОАО "Минскдрев" под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.

На расчетный период освоения проектом предлагаются реконструкции территории Парка им. 50-летия Великого Октября и существующего детского сада №13 с увеличением вместимости.

Презентация материалов общественного обсуждения будет проходить 12 декабря с 18.30 в Минском филиале учреждения "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации". С проектными материалами можно ознакомиться с 2 по 16 декабря в здании администрации Заводского района (служба "одно окно"). Свои замечания и предложения в письменной либо электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 27 декабря можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию с пометкой "общественное обсуждение".-0-