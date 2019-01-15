Минчанам предлагают обсудить проект по организации линии компостирования органических отходов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линию по компостированию органических отходов, образующихся при выполнении работ по содержанию парков, скверов, зеленых зон, планируется организовать в промузле "Западный" Минска. Уведомление об общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по этому объекту опубликовано на сайте администрации Фрунзенского района, сообщает БЕЛТА.

Высказать свои замечания и предложения по отчету можно по 13 февраля. Их можно направлять на адрес администрации района или заказчику УП "Минскзеленстрой".

Проект предлагается реализовать на участке 2,52 га. Здесь обустроят подъездную дорогу, площадку с твердым покрытием, построят очистные сооружения, установят специализированное оборудование по переработке органических отходов (листья, трава, ветки, пни). Образовывающийся компост в дальнейшем будет использоваться при благоустройстве городских территорий.

Продолжительность выполнения работ - ориентировочно шесть месяцев. Проект соответствует Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года.

Отчет об ОВОС размещен на сайте администрации района в разделе "Общественные обсуждения". На бумажном носителе с ним можно ознакомиться в самой администрации и в производственном отделе УП "Минскзеленстрой". Решение о разрешении строительства принял Минский городской исполнительный комитет.-0-