Минчанам предлагают присоединиться к новогодней акции для одиноких пожилых людей и инвалидов

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Новости темы "Новый год"
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит акция "ВМЕСТЕ встретим Новый год!". Присоединиться к благотворительной инициативе сможет любой желающий до 14 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Социальные работники навестят одиноких пожилых минчан, инвалидов и ветеранов. Всем вручат подарки и поздравят с праздниками.
Городские организации, предприятия и всех желающих приглашают поучаствовать в акции. В комитете рассмотрят любую помощь и предложения по поводу формирования продуктовых наборов в подарок тем, кто нуждается во внимании и заботе.-0-