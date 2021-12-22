Минчанам предложили присоединиться к благотворительной акции "Елка добрых дел"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают присоединиться к благотворительной акции "Елка добрых дел", сообщили БЕЛТА организаторы.

Каждый желающий может до 7 января присоединиться к акции #елкадобрыхдел и стать волшебником для детей, нуждающихся в особой заботе.

Благотворительная миссия традиционно проходит в ТРЦ Galleria Minsk (пр.Победителей, 9). Новогодняя елка установлена на 1-м этаже возле инфоцентра. Каждый посетитель и арендатор Galleria Minsk может оставить под ней подарок для детей из социально-педагогического центра Центрального района Минска, Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Центрального района Минска и Волковысской вспомогательной школы-интерната.

"Ребятам необходимы самые обычные вещи. В списке - канцелярские товары, средства личной гигиены, игрушки, книги, одежда, обувь, бытовая техника для создания комфортных условий. Полный перечень размещен на 1-м этаже ТРЦ в инфоцентре, а также на сайте торгово-развлекательного центра", - рассказали организаторы.-0-