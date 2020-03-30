30 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минчане могут обменять чеки "Имущество" на акции 18 столичных ОАО. Акции предприятий можно приобрести и в других регионах страны. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"На обмен с 2016 года предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска. Сейчас в списке осталось только одно общество - ОАО "Фабэкс". Также завершился обмен и во многих обществах с долей Республики Беларусь (сейчас в перечне их всего 17)", - отметили в комитете "Минскгоримущество".

Продолжается возврат ИПЧ "Имущество" со спецчекового счета комитета на аналогичные счета граждан. Эта работа ведется по поручению Президента о ликвидации специализированных инвестиционных фондов и возврате чеков их бывшим акционерам. За 2019 год 60 гражданам были возвращены 4 774 чека. Всего с 2005 года по 1 января 2020 года - 785 281 ИПЧ "Имущество" (7 710 жителям столицы). Возвращенные чеки также можно обменять на акции.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 28 февраля 2019 года №134 срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" установлен по 31 декабря 2020 года. С перечнем акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену, можно ознакомиться на сайтах ОАО "АСБ Беларусбанк" и Мингорисполкома (рубрика "Это актуально") или непосредственно в отделениях банка.

Информацию по вопросам возврата чеков можно получить по телефону в Минске (017) 334-04-23.-0-