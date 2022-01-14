Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане могут сообщать о повреждениях городской инфраструктуры по телефону 115, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В Минске сегодня ураганный ветер: падают деревья, рекламные щиты, дорожные знаки. На Партизанском проспекте ветер снес световую конструкцию в форме грузовика МАЗ.

"Городские службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильного ветра. Об имеющихся повреждениях, упавших деревьях и иных разрушениях городской инфраструктуры минчане могут сообщить по телефону 115", - сказано в сообщении.

Устраняют последствия стихии и коммунальные службы, и подразделения МЧС. Они убирают конструкции, которые упали на дороги, распиливают поваленные деревья.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в столице, как и в других частях страны, до конца дня.-0-

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