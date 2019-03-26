Минчане присоединятся к международной акции "30 дней на велосипеде"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают с 1 апреля поддержать международную акцию "30 дней на велосипеде" (30 days of biking), выполнив обещание каждый день хотя бы немного ездить на двухколесном транспорте, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Жители столицы смогут поучаствовать в массовых велопрогулках, квестах и конкурсах. Велосипедисты получат специальные флаеры, которые вставляются в спицы велосипеда и позволят узнать друг друга на улицах.

Участие в акции бесплатное. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забрать карту участника/участницы в одном из пунктов выдачи, постить фото в соцсетях с хештегами #30daysofbiking и #30daysofbikingby. Флаеры выдаются в пункте проката и ремонта велосипедов "Велодиско" (ул. Маяковского, 11, цокольный этаж). Представителям других городов карточки вышлют почтой (требуется отправить адрес, фамилию и имя, номер членского билета велосипедного сообщества на pr@bike.org.by).

Акцию "30 дней на велосипеде" в Минске курируют организации Минское велосипедное общество и Центр экологических решений. Кампания является частью проектов "Городское велодвижение в Беларуси" и "Развитие велодвижения в регионах Беларуси", реализуемых при финансовой поддержке Евросоюза и Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников акции. "Кампания зародилась в Америке, но настолько понравилась белорусам, что республика уже несколько лет значится в числе лидеров", - рассказали в велосипедном обществе.-0-

Фото Минского велосипедного общества