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15 марта 2021, 16:43

Минчане расслабились: санврачи отмечают нарушения масочного режима

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарные врачи Минска отмечают участившиеся факты несоблюдения необходимых мер профилактики распространения COVID-19. Эпидемиологическую обстановку в городе среди прочих тем обсудили сегодня на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По словам главного государственного санитарного врача Минска Светланы Ермак, заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске сейчас не превышает средних многолетних значений.

Распространение COVID-19 находится в фазе стабилизации после устойчивого спада, наблюдавшегося в январе и феврале. Однако отмечено, что в местах массового пребывания людей необходимые меры профилактики соблюдаются уже не так неукоснительно, как прежде. Так, за прошедшую неделю санитарные врачи обследовали 453 объекта, выявив нарушения на 14%. В основном они касались масочного режима: неправильное ношение масок сотрудниками либо отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Не все субъекты хозяйствования добросовестно выполняют требования по дезобработке помещений и контактных поверхностей.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены 5 руководителей предприятий-перевозчиков, 21 руководитель в сфере торговли, 12 - в общепите.

Владимир Кухарев подчеркнул, что ситуацию с распространением инфекций в Минске важно держать на постоянном контроле, а к руководителям предприятий, где не выполняются необходимые противоэпидемические мероприятия, применять серьезные меры административного воздействия.-0-

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