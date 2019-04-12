Минчане смогут предложить объекты для благоустройства на республиканском субботнике

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают рассказать, где необходимо провести благоустройство во время республиканского субботника, и приглашают их принять участие в трудовых акциях. Такие запросы можно будет отправлять на сайт 115.бел, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем жителям высказать мнение о том, какие территории Минска еще нужно привести в порядок, и где горожане готовы присоединиться к субботнику", - сказал Александр Дорохович.

Пройдут также акции по озеленению территорий школ, детских садов и больниц. К работам планируется активно привлекать студентов и школьников. Кроме того, среди детей организуют конкурс на лучший скворечник. Домики для птиц разместят в парках и скверах.

Александр Дорохович напомнил, что в столице реализуется пилотный проект "Зеленый двор вместе". Жители могут высадить деревья и кустарники возле своего дома, предварительно выбрав породы деревьев и кустарников на тематическом интернет-ресурсе. Ссылки на него размещены на сайтах Мингорисполкома, райисполкомов, предприятий ЖКХ. Для регистрации нужно заполнить специальную форму, указав контактные данные для обратной связи, время, в которое будет удобнее присоединиться к акциям. Здесь же представлена схема озеленения, включающая 365 участков. Есть специальные разделы, в которых размещена подробная информация о видах озеленения, посадочных материалах, правилах посадки.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля.-0-