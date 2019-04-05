Минчане смогут выбрать породы деревьев для высадки во дворе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Зеленый двор вместе" реализуют в Минске, жителей приглашают принять участие в озеленении своих дворовых территорий, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшие дни на сайтах Мингорисполкома, районных администраций, предприятий ЖКХ появится раздел, где будет собрана информация по каждому участку. Жильцы смогут выбрать онлайн породу деревьев, кустарников для высадки на своей придомовой территории, а также принять участие в озеленении, отметил Александр Дорохович.

Весенний месячник проводится в городе ежегодно. Территории очищаются от мусора, ведется ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового оборудования, посадка деревьев. К участию в субботниках привлекаются общественные организации, трудовые коллективы, учащиеся, жильцы.-0-