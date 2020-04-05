Минчане в 2019 году собрали больше всего вторресурсов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году больше всего вторичных материальных ресурсов (ВМР) собрали жители белорусской столицы, сообщили БЕЛТА в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

По данным оператора ВМР, минчане в 2019 году собрали более 200 тыс. т вторресурсов, в том числе 126 тыс. т отходов бумаги и картона, 34,1 тыс. т отходов стекла, 20,9 тыс. т полимерных отходов, 7,3 тыс. т изношенных шин, 4,03 тыс. т отработанного масла, 7,68 тыс. т электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства.

На втором месте по сбору вторичных материальных ресурсов расположилась Гомельская область, ее жители за прошлый год собрали 114,78 тыс. т различных отходов, на третьем месте - Брестская область (102,72 тыс. т ВМР). Далее следуют Могилевская область, жители которой собрали 92,38 тыс. т отходов, Минская область (90,34 тыс. т), Гродненская (87,6 тыс. т) и Витебская (77,21 тыс. т) области.

Всего за 2019 год в стране собрано 765 тыс. т вторичных материальных ресурсов, что на 50 тыс. т (на 7,1%) больше, чем в 2018-м. За этот период было собрано 381,8 тыс. т отходов бумаги и картона, 188,1 тыс. т отходов стекла, 97,2 тыс. т отходов пластика, 54,2 тыс. т изношенных шин, 18,2 тыс. т отработанного автомобильного масла и 25,51 тыс. т отходов электронного и электрического оборудования (старой бытовой техники).-0-