Минчане в День конституции получили бесплатные юридические консультации

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление юстиции Мингорисполкома провело сегодня акции, посвященные 25-летию со дня принятия Конституции Беларуси и становления института президентства, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Так, во Дворце гражданских обрядов пары, которые в этот день скрепили союз узами Гименея, получили памятные сувениры с государственной символикой и Конституцию. Такие же подарки вручили и будущим молодоженам, подавшим заявления на регистрацию брака.

Кроме того, минчане могли получить бесплатные консультации на правовую тематику. С 10.00 до 13.00 в актовом зале отдела принудительного исполнения Заводского района Минска по ул. Плеханова граждан принимали адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения.-0-