Минчане в Зеленом луге сообщают о грязной воде из кранов - водоканал уже разбирается

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители столичного микрорайона Зеленый луг сегодня жалуются на грязную воду из кранов. В УП "Минскводоканал" рассказали, что над устранением проблемы уже работают.

Как объяснили на предприятии агентству "Минск-Новости", ориентировочно в 10.00 "в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №37 на ул. Мирошниченко произошло взмучивание в подаваемой потребителям воде". С проблемой столкнулись жители домов №11, 27, 29, 31, 37, 47 на ул. Мирошниченко и дома №20 на ул. Гамарника.

Работники водоканала совместно с представителями теплоснабжающей организации сейчас занимаются отключением технологического оборудования, чтобы оперативно устранить повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках: ул. Мирошниченко, 27 и 47.

В "Минскводоканале" добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.-0-