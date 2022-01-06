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06 января 2022, 11:20

Минчанин после вмешательства прокуратуры оштрафован за самовольную перепланировку квартиры

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин после вмешательства прокуратуры получил штраф за самовольную перепланировку квартиры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуру Московского района Минска обратился мужчина и сообщил, что один из жильцов дома по пр. Газеты Правда самовольно перепланировал квартиру. Выяснилось, что собственник квартиры без разрешения объединил холодную лоджию с жилой комнатой, а также вырезал в полу лоджии люк для использования помещения под ней в качестве подвала. Длительное время он уклонялся от устранения выявленных нарушений, препятствовал доступу в жилое помещение сотрудникам ЖЭС. По этому поводу заявитель летом 2021 года обращался в администрацию района, однако меры не были приняты.

В итоге прокуратура вынесла в адрес администрации Московского района Минска предписание, в котором потребовала устранить нарушения законодательства об обращениях граждан и жилищного законодательства.

По инициативе прокуратуры собственник квартиры привлечен к административной ответственности за самовольное строительство по ст.22.8 КоАП. Его квартира приведена в проектное состояние, виновные должностные лица, которые не обеспечили качественное и своевременное рассмотрение обращения, привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-

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