Минчанина за нарушение режима самоизоляции оштрафовали более чем на Br1 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина оштрафовали на 40 базовых величин (Br1080) за нарушение режима самоизоляции, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина 1958 года рождения проживает вместе со своей пожилой матерью, у которой был диагностирован коронавирус. Он является контактом первого уровня. Ежедневно сотрудники милиции проверяли, как мать и сын соблюдают режим самоизоляции. Во время одной из проверок мужчины не оказалось дома - он отправился на прогулку. В его действиях был усмотрен состав административного правонарушения, поскольку контакты первого и второго уровней могут выходить за лекарствами или продуктами, только предварительно надев маску и перчатки, причем в ближайшую аптеку или магазин.

В отношении минчанина был составлен административный протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. Его оштрафовали на 40 базовых величин (1 БВ - Br27). С таким решением нарушитель не согласился и собирается обжаловать его в установленном законом порядке.-0-