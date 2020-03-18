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18 марта 2020, 13:33

Минчанину отказали в приемке реконструкции частного дома. Вмешался КГК

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обратился на прием к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, когда администрация района отказалась узаконить проведенную им реконструкцию частного дома. Детально в спорной ситуации глава контрольного ведомства разбирался с выездом на место, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказали хозяева, супруги Алексей и Юлия Дроботенко, участок был продан почти сразу после войны двум братьям и сестре. Соответственно, у каждого из них была своя часть в доме. Одну треть в 1996 году и купил заявитель, в 2000 году выкупил вторую. В этой квартире и жила семья с четырьмя детьми (старший сейчас уже вырос и живет отдельно), когда в какой-то момент не решила, что надо улучшить условия. И обратилась в местную администрацию с проектом реконструкции, который разрабатывал нанятый архитектор. Как отметил Алексей Дроботенко, они в процессе реконструкции дома с переделкой чердака под мансарду даже соседям их часть обновили - чтобы вся постройка смотрелась в едином стиле.

Примечательно, что семью даже сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории "многодетная семья" - раз уж они взялись за реконструкцию своего дома. "Как многодетная семья мы подавали просьбу оказать нам помощь в работах. Нам отказали, потому что просто было выдано разрешение на реконструкцию, - рассказала Юлия. - Проект согласовали еще в феврале 2018 года. И потом с августа того же года почему-то администрация Первомайского района отказывается принимать квартиру после реконструкции, мотивируя тем, что есть признаки многоквартирности. Но у нас один вход с придомовой территории. И эти рамки здания с таким фасадом и входом были приняты администрацией в 2008 году. Такими они и остались".

Представители администрации Первомайского района к признакам многоквартирности отнесли то, что на первом этаже вход в жилые комнаты отгорожен от лестницы, ведущей на мансарду, а также "набор помещений на каждом этаже соответствует определению самостоятельной квартиры".

К слову, несколько лет назад КГК совместно с Генеральной прокуратурой проводили масштабную проверку, в ходе которой в районах усадебной застройки были выявлены свыше 70 домов, в которых под видом блокированных домов велось строительство многоквартирных хором.

"Здесь совершенно иной случай", - отметила заместитель начальника главного управления контроля по городу Минску КГК Вера Мацулевич. Она обратилась к представителям администрации района: "Кроме того, вы сами в феврале согласовали этот проект реконструкции, а в августе почему-то отказываете. Люди регистрируют все помещения как одну собственную квартиру, они не просят зарегистрировать две. Просто она на двух этажах расположена. Перегородка у лестницы - это весь признак многоквартирности? Для таких ситуаций есть согласованные с главой государства подходы - рассматривать индивидуально. Если вы боитесь, что в будущем они попробуют регистрировать эти помещения как две квартиры - у вас есть все основания отказать со ссылкой на целевое назначение земельного участка, который не реализуется через аукцион. Без вашего согласия они в БРТИ не зарегистрируют две квартиры, поскольку после выполненной реконструкции собственником в эксплуатацию вводится одна квартира, жилые помещения которой расположены на первом и мансардном этажах".

Свое решение представители местной власти аргументировали тем, что по итогам совещания с участием заместителя председателя Мингорисполкома был подписан протокол, в котором указано не допускать приемку в эксплуатацию жилых домов с признаками многоквартирности.

"Местные власти на пустом месте создали проблему, прикрываясь какими-то решениями, которые, к слову, не носят формата нормативно-правового акта. Это просто протокол поручений заместителя председателя Мингорисполкома. Но на него они ссылаются: мол, нельзя. Но вы сами увидели, что этот дом после реконструкции нельзя отнести к жилью, которое имеет признаки многоквартирности. Даже если бы и были, очевидно, что вторую, тем более, чужую семью, сюда не поселишь, потому что они будут мешать проживанию хозяев, у которых свои дети", - резюмировал Леонид Анфимов и добавил, что такая реконструкция важна семье и на перспективу: когда дети вырастут, им возможность быть рядом с родителями, но все же немного изолированно, будет очень кстати. По мнению главы контрольного ведомства, если руководствоваться подходами местной власти, то любому человеку, у которого двухуровневая квартира, можно сказать, что у него есть условия для создания второго изолированного жилья.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский прямо на месте ответить, какой позиции придерживается столичная мэрия, не смог. Поэтому Леонид Анфимов дал неделю на рассмотрение всех нюансов и принятие решения, подчеркнув позицию КГК по этому вопросу: подход должен быть человеческий, а не бюрократический.-0-

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