Минэкономики подарило велосипеды, одежду и игрушки воспитанникам дома-интерната

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь и другие сотрудники министерства поздравили с новогодними праздниками воспитанников столичного детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Коллектив Министерства экономики традиционно не остался в стороне от новогодней благотворительной акции "Наши дети". В декабре среди сотрудников был организован добровольный сбор средств для подшефного детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, помощь которому мы оказываем уже 11 лет", - рассказали в пресс-службе.

Юрий Чеботарь и другие представители министерства поздравили детей с Новым годом и вручили им подарки: велосипеды, комплекты одежды, игрушки и канцелярские товары.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-