Минэкономики проводит в райцентрах открытые приемные по вопросам предпринимательства

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и при участии республиканских органов госуправления проводит в районных центрах Беларуси выездные открытые приемные для обсуждения вопросов развития предпринимательства, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

Первая открытая приемная состоялась 30 апреля в Белыничах Могилевской области. В мероприятии приняли участие представители местного бизнеса, местных органов власти, облисполкома, а также республиканских органов госуправления. Обсуждались вопросы налогового законодательства, отчуждения имущества, находящегося в госсобственности, доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, подтверждения субъектами хозяйствования соответствия продукции легкой промышленности и обуви требованиям техрегламентов.

Представители государственных органов, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей дали соответствующие разъяснения по поднятым вопросам.

Серия открытых приемных в райцентрах проводится для освещения вопросов развития предпринимательской инициативы, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирования деловой активности, а также освещения принимаемых главой государства и правительством решений по формированию в стране благоприятных условий для ведения бизнеса.

Работа выездных открытых приемных будет продолжена, график их проведения размещен на сайте Минэкономики.-0-