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06 ноября 2020, 07:43

Минэнерго выделит Br3,24 млн для строительства новой котельной в Крупках

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики выделит Br3,24 млн для строительства в Крупках котельной "Амкодор-Можа" с установкой котлов на местных видах топлива мощностью 7 МВт. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2020 года №629 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Средства будут выделены в текущем году из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минэнерго на безвозвратной основе.

Минскому облисполкому поручено обеспечить контроль за целевым использованием выделяемых средств.

Новая котельная будет комбинированной (оборудование мощностью 5 МВт - на местных видах топлива, мощностью 2 МВт - на природном газе). Финансирование ведется из нескольких источников, в том числе из инвестфонда Минэнерго.-0-

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