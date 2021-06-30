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30 июня 2021, 17:43

"МИНГАЗ" - одно из самых технологичных и современных предприятий в газовой сфере Беларуси

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История УП "МИНГАЗ" неразрывно связана с развитием и расширением белорусской столицы. Более чем за 60 лет существования предприятие стало одним из самых технологичных и современных в газовой сфере Беларуси. В начале июня деятельность организации отмечена на самом высоком уровне – за достижение отличного результата по множеству критериев коллектив УП "МИНГАЗ" удостоен премии правительства в области качества.

Да будет газ

Наверняка многие удивятся, но в белорусской столице, по историческим меркам, централизованное газоснабжение для различных нужд появилось относительно недавно – всего 61 год назад. За три года до этого в 1957 году в Минске создали специализированное предприятие, задача которого заключалась в безопасном обслуживании коммуникаций и решении иных профильных вопросов. Предприятие так и назвали – управление по газификации г. Минска "Мингаз".

В том, что газоснабжение пришло в Минск именно в те годы, нет ничего удивительного. Тогда активно строились различные промышленные предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, котельные и ТЭЦ и другие производства, которым было необходимо голубое топливо. Конечно, также шла речь и об обеспечении газом обычных граждан для бытовых нужд.

Дабы голубое топливо могло поступать в белорусскую столицу, специалистам вновь образованного предприятия предстояло создать необходимую инфраструктуру фактически с нуля. Развитие газоснабжения решалось последовательно в три этапа от трех газораспределительных станций (ГРС) и обеспечивалось многократно закольцованной системой газопроводов – 180 газораспределительными пунк­тами. И уже в 1960-м голубое топливо начало поступать потребителям. Интересный факт: первыми потребителями газа для бытовых нужд стали жители жилых домов №109, 111, 113 по Могилевскому шоссе (ныне – Партизанский проспект). Пуск газа состоялся 14 ноября 1960 года. А уже спустя несколько месяцев голубое топливо для решения промышленных нужд поступило на один из крупнейших белорусских заводов – кузнечный и литейный цеха МТЗ, а также ТЭЦ-3.

Лидерские позиции

Со временем система газификации Минска планомерно развивалась. Строились новые, полностью газифицированные районы и предприятия. В середине 70-х на баланс столичных газовщиков перешли потребители Минского района. Несколько раз предприятие реорганизовывалось, пополнялось новыми филиалами. Однако целью многочисленных специалистов оставалась всегда одна задача: качественно, вовремя и, самое важное, безопасно подать голубое топливо конечному потребителю.

Сегодня УП "МИНГАЗ" – одно из крупнейших профильных динамично развивающихся предприятий республики, оказывающих услуги по газоснабжению для жителей столицы и более тысячи коммунально-бытовых и производственных и организаций города. Рабочий процесс обеспечивает коллектив численностью более полутора тысяч сотрудников различных специализаций, возглавляемый с 2013 года Вадимом Шолоником. За годы существования в УП "МИНГАЗ" сложилось немало трудовых династий, общий стаж которых перешагнул отметку в несколько сотен лет.

Учитывая стратегическую важность деятельности, предприятие уделяет особое внимание безопасности и качеству оказания услуг. В организации внедрена и постоянно совершенствуется интегрированная система менеджмента качества и безопасности при профессиональной деятельности. На предприятии созданы комфортные условия труда. Ежегодно закупаются все необходимые средства индивидуальной защиты. Только в прошлом году на выполнение мероприятий по охране труда затрачено более 12 млн рублей. Специалисты УП "МИНГАЗ" постоянно повышают свою квалификацию и проходят различные мониторинги. Для этого руководством организации обустроен специальный кабинет по охране труда, созданы различные онлайн и офлайн платформы. На предприятии действует коллективный договор, согласно которому сотрудники получают дополнительные льготы, социальные гарантии и выплаты, а также средства на оздоровление.

В структуре УП "МИНГАЗ" с 2020 года действует учебно-тренировочный полигон, где специалисты (а также студенты БНТУ) проводят практические занятия на газоиспользующем оборудовании, ведь оно наиболее часто встречается у населения, действующих моделях ГРП и ШРП – на которых отрабатываются практические навыки по первичному и повторному пуску газа, проверки срабатывания газовых регуляторов и газового оборудования, установленного на них.

Заслуженная премия

Учитывая практически бесперебойную и безаварийную работу, совсем неудивительно, что коллектив УП "МИНГАЗ" стал лауреатом премии правительства в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента за 2020 год. Эта награду завоевать очень трудно. Предприятие должно соответствовать многим параметрам, среди которых – качество оказания услуг, менеджмент финансов, развитие знаний и возможностей персонала и пр. Подготовка к участию в конкурсе на получение премии заняла несколько месяцев.

– 2020-й год, несмотря на коронавирусную инфекцию, считаю, прошел достаточно успешно. Мы освоили новые виды работ, в частности, подключение газового оборудования, также получили премию в области качества "Услуги населению". Коллектив, работники были нацелены на данный результат, и именно они проявили инициативу, чтобы выступить в данной номинации, – отметил после награждения генеральный директор УП "Мингаз" Вадим Шолоник.

Конечно, только на этом коллектив предприятия останавливаться не собирается. Впереди еще немало задач и вызовов. Которые, впрочем, коллективу УП "МИНГАЗ" однозначно по плечу.

Газ – смертельно опасен.

Именно поэтому задача специалистов УП "МИНГАЗ" просто и наглядно объяснить возможные последствия для жителей города. Регулярно профилактические ролики, статьи профильной тематики появляются на телеканалах, в интернете, газетах и на радио.

В УП "МИНГАЗ" налажена культурно-массовая деятельность. Профсоюзный комитет ежегодно организовывает несколько десятков мероприятий различной направленности. Сотрудники организации также демонстрируют свое мастерство во время профессиональных состязаний. Немаловажным аспектом является просветительская и общественная работа. Специалисты УП "МИНГАЗ" принимают участие в общественных и патриотических акциях, посвященных важным датам белорусской истории.

Предприятие шагает в ногу со временем. Для более качественного обслуживания клиентов на сайте организации создан личный кабинет. Кроме прочего, успешно работает сервисный центр по обслуживанию (в том числе и установке) газового оборудования любой сложности и марки. Заявку на проведение работ можно оставить онлайн на сайте организации. Работники центра оснащены всем современным и необходимым оборудованием. А в интернет-магазине организации можно приобрести практически любую бытовую технику, работающую на газу.

УП "МИНГАЗ" сегодня – это система газопроводов природного газа длиной в 6046 километра, в том числе - 2698 километров в полиэтиленовых трубах. Природный газ под на 370 промышленных и 1065 коммунально-бытовых предприятий. Газифицировано 544220 квартир, 333051 из них - оборудованы бытовыми газовыми счетчиками.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото предоставлено УП "МИНГАЗ"

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