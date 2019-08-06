Мингорисполком активизировал работу по выходу на торговую площадку БВФБ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскгоримущество" разработал специальный алгоритм действий при подготовке аукциона по продаже находящихся в собственности города акций в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - посредством электронных торгов, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Ожидается, что эти новые механизмы реализации госактивов позволят обеспечить прозрачность и открытость процесса торгов, равные права всех участников, привлечь широкий круг инвесторов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

"Алгоритм включает в себя последовательные шаги - от обучения сотрудников порядку проведения аукционов по продаже акций в торговой системе БВФБ до проведения самой процедуры продажи с составлением протокола о результатах торгов", - пояснили в комитете.

Некоторые мероприятия уже успешно реализованы. Мингорисполком принят в члены Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", создана комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в собственности столицы акций открытых акционерных обществ в торговой системе БВФБ, организованы удаленные рабочие места членов комиссии.

Кроме того, сформирован предварительный перечень ОАО с долей Минска в уставных фондах менее 25%. В ближайшее время в них пройдут собрания трудовых коллективов с участием представителей комитета "Минскгоримущество".-0-