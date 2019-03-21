Мингорисполком держит на контроле ситуацию с жалобами водителей "Минсктранса"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет держит на контроле ситуацию с жалобами водителей некоторых троллейбусных и автобусных парков на техническое состояние транспортных средств. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

"Эта ситуация находится на контроле в горисполкоме. В настоящее время вопрос детально изучается, факты, изложенные в обращениях водителей, проверяются, - отметил он. - В случае их подтверждения руководству "Минсктранса" будет дана соответствующая оценка".

Говоря в целом об обновлении подвижного состава, Анатолий Сивак подчеркнул, что намечено придерживаться 10-летнего срока эксплуатации любого транспортного средства. "Такие цифры у нас были несколько лет назад. И мы намерены этот норматив выдерживать по отношению к любому виду городского транспорта", - добавил председатель Мингорисполкома.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений. Среди них были обращения водителей ГП "Минсктранс" на отсутствие доплат за работу в час пик, небезопасные условия труда, ненадлежащий ремонт и контроль за техническим состоянием подвижного состава.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-