Мингорисполком готовится провести первый аукцион на Белорусской валютно-фондовой бирже

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком будет проводить аукционы на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи по продаже акций открытых акционерных обществ, находящихся в коммунальной собственности, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В исполнительном комитете создана комиссия, которая займется организацией торгов. Проводится активная работа по подготовке первого аукциона в новом формате. Планируется начать с мелких или миноритарных пакетов акций - с долей города в уставных фондах до 25%.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже проводятся в электронном формате, за счет этого повышается прозрачность сделок. С помощью аукционной деятельности Мингорисполком рассчитывает привлечь иностранные инвестиции.

Порядок проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" утвержден в декабре прошлого года.-0-