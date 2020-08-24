Мингорисполком и администрации районов Минска проведут 29 августа прямые телефонные линии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 августа в Мингорисполкоме и администрациях районов Минска, сообщает БЕЛТА.
Телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович 8 (017) 222-44-44
Задать вопросы руководству районных администраций можно по следующим телефонам:
администрация Заводского района 8 (017) 389-26-09;
администрация Ленинского района 8 (017) 379-56-22;
администрация Московского района 8 (017) 200-11-01;
администрация Октябрьского района 8 (017) 375-58-32;
администрация Партизанского района 8 (017) 361-36-16;
администрация Первомайского района 8 (017) 357-05-14;
администрация Советского района 8 (017) 292-80-82;
администрация Фрунзенского района 8 (017) 216-81-74;
администрация Центрального района 8 (017) 306-42-93.-0-