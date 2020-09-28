28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и администрации районов Минска проведут 3 октября прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет председатель Мингорисполкома Владимир Евгеньевич Кухарев 8 (017) 222-44-44.

Задать вопросы руководству районных администраций с 9.00 до 12.00 можно по следующим телефонам:

администрация Заводского района 8 (017) 389-26-09;

администрация Ленинского района 8 (017) 379-56-22;

администрация Московского района 8 (017) 200-11-01;

администрация Октябрьского района 8 (017) 375-58-32;

администрация Партизанского района 8 (017) 361-36-16;

администрация Первомайского района 8 (017) 357-05-14;

администрация Советского района 8 (017) 379-80-82;

администрация Фрунзенского района 8 (017) 361-31-74;

администрация Центрального района 8 (017) 306-42-93.-0-