Мингорисполком и хокимият Ташкента подпишут 15 апреля соглашение о сотрудничестве

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между хокимиятом города Ташкента (Республика Узбекистан) и Минским городском исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве будет подписано в ходе визита делегации хокимията Ташкента в Минск 15-18 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной мэрии.
Перед официальной встречей делегации во главе с заместителем хокима Дилбар Нажмутдиновой и руководства белорусской столицы 15 апреля в городской ратуше будет презентован инвестиционный и туристический потенциал Ташкента. А затем состоится подписание документа.
Визит также предполагает насыщенную ознакомительную программу: гости побывают в Музее истории Великой Отечественной войны, посетят целый ряд предприятий и организаций - ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", СОАО "Коммунарка" (с организацией дегустации продукции), ООО "Минский городской технопарк", ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". Также у представителей хокимията Ташкента будет возможность пообщаться с председателем комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Александром Некрашевичем, директором КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максимом Бардовичем.-0-
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