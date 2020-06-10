Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 июня прямые телефонные линии

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 13 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

управляющий делами Мингорисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-