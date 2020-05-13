Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 мая прямые телефонные линии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 16 мая в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-