Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 ноября прямые телефонные линии

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 16 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Сивак Анатолий Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-