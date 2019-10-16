Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 октября прямые телефонные линии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 19 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),
управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),
первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),
управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),
управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),
заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-