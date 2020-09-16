16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 сентября прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (80162213121);

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222);

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Кручанов Александр Владимирович ( 80175004160);

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-