Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 сентября прямые телефонные линии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 21 сентября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Заяц Леонид Константинович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-