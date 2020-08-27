Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

председатель Совета депутатов Гомельского облисполкома Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-